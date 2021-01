La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un home per un possible robatori

La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut a un home de 30 anys resident a Figueres per un possible robatori a un establiment del carrer Peralada, durant la matinada d'aquest dissabte. L'home hauria sortit corrents per tal d'escapolir-se i les autoritats l'haurien interceptat al carrer Forn Nou de la ciutat.



Es recull la informació dels fets en una piulada de la Guàrdia Urbana de Figueres.





Aquesta nit a les 05:10 h, s'ha detingut a una persona per un robatori a un establiment del carrer Peralada. Ha sortit corrents per tal d'escapolir-se i s'ha interceptat al carrer Forn Nou. Es tracta d'un home de 30 anys resident a Figueres. — Guàrdia Urbana FIG (@GU_Figueres) January 24, 2021