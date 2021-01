La caiguda d'un mur de pedra obliga a desallotjar dues finques a Tàrrega

La caiguda d'un mur de pedra antic de grans dimensions va obligar ahir a desallotjar dues finques a Tàrrega, segons van informar els Bombers. L'avís del sinistre es va rebre poc després de l'una del migdia al carrer Major del nucli de Talladell. Per causes que es desconeixien a l'hora de tancar aquesta edició, el mur va cedir i va afectar dues balconades, sense causar ferits. Dues dotacions de Bombers van fer tasques de desenrunament per alleugerir pes i, com a mesura de precaució, es van desallotjar els ocupants dels dos immobles. Es va avisar el tècnic municipal, que va descartar danys estructurals i unes hores després es va permetre als veïns afectats tornar als seus domicilis. Una empresa s'encarregarà de continuar amb el desenrunament.