Un veí de Santa Llogaia de 29 anys, detingut en una persecució policial

Els Mossos han detingut un conductor que va protagonitzar una persecució per la C-66 entre Sant Ferriol (Garrotxa) i Porqueres (Pla de l'Estany). Els fets van tenir lloc diumenge passat al matí. L'infractor, un veí de Santa Llogaia d'Àlguema de 29 anys, circulava amb el permís suspès quan es va trobar cara a cara amb un control policial per garantir que es complís el confinament.

L'home va fer un canvi de sentit sobtat i va provar de fugir. Els agents de Trànsit van perseguir-lo i durant deu quilòmetres l'infractor va circular de manera temerària fins que va aconseguir burlar els mossos. Però va ser per poc temps. Perquè els agents van localitzar el vehicle a Banyoles i, després de fer gestions amb el propietari, van aconseguir trobar –i detenir- l'infractor.

Els fets van passar pels voltants de dos quarts d'onze del matí de diumenge. Els Mossos d'Esquadra estaven fent un control al peu de la C-66 per garantir que es complís el confinament municipal. S'havien situat al quilòmetre 55,6 de la carretera, a la població de Sant Ferriol quan, de cop i volta, van veure com un cotxe que s'acostava al control feia mitja volta i provava de fugir en direcció a Banyoles.

Els Mossos van començar a seguir el vehicle i li van fer senyals (tant acústics com lluminosos) perquè s'aturés. Però el conductor no els va fer cas i va començar a conduir de manera temerària, posant en risc els altres vehicles que circulaven per la C-66.

La persecució va allargar-se uns deu quilòmetres, fins que el cotxe va entrar a Porqueres i allà els Mossos el van perdre de vista. Segons subratlla la policia, a l'entrada del poble la velocitat màxima és de 30 quilòmetres per hora. I l'infractor es va saltar la limitació de manera flagrant; a més, els Mossos també expliquen que, a aquella hora, hi havia molts ciclistes, vianants i corredors per la zona.

Poc després, els agents van localitzar el vehicle aparcat a Banyoles. El cotxe estava tancat i no hi havia ningú a dins. A més, els mossos van comprovar com el radiador del cotxe estava engegat i desprenia una forta pudor dels frens.

La policia va traslladar el cotxe fins a la comissaria i allà, els agents van fer gestions amb el titular del vehicle fins que finalment van aconseguir localitzar el conductor. Els agents li van demanar que es presentés a comissaria, on el van detenir. El veí de Santa Llogaia d'Àlguema té el carnet sense vigència perquè ha perdut tots els punts.

Els Mossos el van detenir per conducció temerària i per conduir sense tenir el permís vigent. Després de declarar a comissaria, la policia li va deixar la detenció sense efecte a condició que es presenti davant del jutjat quan se'l citi.