Quatre detinguts per cultivar marihuana a Figueres, i a més tenien cocaïna i heroïna MOSSOS D'ESQUADRA

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres han detingut aquest dimecres, 20 de gener, quatre persones, d'edats compreses entre els 27 i 28 anys, amb domicilis a Sant Mori, Sant Adrià de Besós i l'Hospitalet del Llobregat, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. Els fets pels quals se'ls relaciona es van iniciar quan els mossos van saber que en un domicili del carrer Pou Artesià de Figueres s'hi podria estar realitzant actes de cultiu de marihuana. Immediatament, els agents van fer gestions per comprovar si realment existia aquesta plantació indoor.

La investigació va concloure que en el garatge i en dos pisos del bloc d'habitatges hi havia signes evidents de l'existència d'una possible plantació de marihuana. Ahir es va fer una entrada i perquisició al domicilis investigats per comprovar els fets.

De resultes del registre, els agents hi van localitzar 734 plantes de marihuana, 2 quilos aproximadament de cabdells de marihuana, 330 grams de cocaïna, 40 grams d'heroïna i 4275 euros en efectiu. A més, també van intervenir filtres, temporitzadors, focus, ventiladors, tubs, bombetes, bàscules, entre altre material utilitzat per facilitar el cultiu de les plantes. Els mossos també van observar que els pisos i el garatge tenien l'escomesa de la llum manipulada.

Davant les evidències, els quatre ocupants de la casa i encarregats de cuidar la plantació van quedar detinguts com a responsables del cultiu i de la defraudació del fluid elèctric.

Els detinguts, un d'ells amb antecedents, passaran a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.