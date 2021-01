Salt registra un robatori a interior de vehicles cada dia durant dues setmanes

La vila de Salt registra almenys un robatori a interior de vehicle cada dia. Això és el que mostren les dades de les denúncies rebudes pels Mossos d'Esquadra des del 28 de desembre i fins al 10 de gener. Han estat dues setmanes amb molts episodis però fonts policials apunten que aquestes dades podrien ser superiors, ja que moltes de les víctimes sovint no denuncien. El motiu sol ser perquè consideren que el robatori ha estat de poc valor o bé, perquè no creuen que se'ls resoldran els fets. Els casos que s'han detectat des de finals de desembre a Salt han tingut lloc en diversos punts de la vila, tant al barri vell, com la zona més nova propera a l'hospital Santa Caterina o en aparcaments exteriors. Les destrosses als vehicles quan es produeix un fet delictiu d'aquestes característiques són importants, ja que en la major part dels casos s'han trencat un o més vidres del vehicle. El lladre després s'ha emportat el que trobava a dins: des de bosses de mà, aparells electrònics, GPS. Sortosament a mesura que els vehicles s'han automatitzat cada cop hi ha menys gent que hi deixa objectes de valor o que es poden extreure amb facilitat i alguns fets han acabat amb danys. La Policia Local i els Mossos investiguen els fets.

El lladre, al punt de mira

La pressió exercida pels cossos policials està començant a donar els seus fruits. La Policia Local té muntat un dispositiu de paisà des de principis d'any arran d'aquests fets i fonts municipals, asseguren que gràcies a les càmeres de vigilància i la feina dels agents al carrer ha permès fer tasca preventiva i també tancar el cercle i identificar el presumpte autor d'aquests últims fets. La seva detenció podria ser imminent i ja hi ha un atestat obert per tal de poder-lo presumptament acusar dels fets viscuts les últimes setmanes a Salt.