Dues infermeres s'enfronten a 4 anys de presó per la mort d'una nena de 20 mesos

El Jutjat penal de Vinaròs acull els pròxims dies 1, 2 i 3 de febrer el judici contra dues infermeres de l'Hospital Comarcal de Vinaròs, acusades de l'homicidi per imprudència d'una nena de 20 mesos. Els fets pels quals seran jutjades van succeir el novembre del 2018, quan la petita va acudir al centre hospitalari per una gastroenteritis. La Fiscalia demana per a cadascuna de les processades tres anys de presó, així com la inhabilitació per a exercir la infermeria durant tres més. L'acusació eleva a quatre la sol·licitud de presó i a sis la inhabilitació.

Sengles acusacions sostenen que les processades van cometre una imprudència en les seves funcions i van subministrar a la menor dos flascons de glucosa, una dosi letal segons la recerca interna realitzada. La petita va començar a convulsionar i va ser evacuada d'urgència fins a l'Hospital General de Castelló, on va acabar morint per una fallada multiorgànica, després d'haver entrat en un coma irreversible. En l'autòpsia realitzada consta que la menor va morir a causa d'un «edema cerebral sever» a conseqüència d'una «hiperglucèmia severa».

El Defensor del Pacient es va posar en contacte amb la Fiscalia Provincial després del tràgic succés per a demanar que iniciés una recerca i el titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 4 de Vinaròs va acordar en 2019 seguir la causa contra les dues infermeres en entendre que van poder incórrer en un delicte d'homicidi per imprudència per una negligència en l'administració del sèrum. El magistrat va ser categòric en el seu acte i va afirmar que les sanitàries van obrar «amb absolut desconeixement de la seva lex artis i de la tècnica i ciència aplicable a la seva professió». En aquest mateix acte el jutge de Vinaròs va acordar el sobreseïment provisional de les diligències respecte a altres quatre investigats (metges del mateix hospital) en considerar que la seva actuació no va influir en la defunció de la menor.

Com va informar el TSJCV, en lloc de seguir la pauta fixada per la doctora, una infermera va preparar a la nena «un còctel potencialment mortal», que incrementava considerablement la quantitat de glucosa.