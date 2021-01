Boye nega el blanqueig de capitals davant la jutgessa

L'advocat Gonzalo Boye va declarar ahir davant la jutgessa de l'Audiència Nacional Maria Tardón, que l'investiga per presumpte blanqueig de capitals vinculat al narcotràfic, i va negar els fets. «Prendré les mesures legals oportunes per esclarir si s'ha comès algun abús d'autoritat o negligència en aquest procediment» i, d'aquesta manera, evitar «que en un futur cap advocat sigui perseguit simplement per exercir la seva professió», va afirmar Boye en un comunicat difós després de la declaració. Boye va exercir d'advocat del narcotraficant José Ramón Prado Bugallo, conegut com a Sito Miñanco però afirma que «mai va cometre cap delicte» en l'exercici de la professió.