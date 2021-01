Un grup de joves ataca una patrulla dels Mossos d'Esquadra a Pallejà

Un moment de l'atac a la patrulla dels Mossos per part dels joves a Pallejà.

Els Mossos d'Esquadra han detingut sis joves, dos d'ells menors, que presumptament van participar dissabte a la nit, al costat d'un grup d'unes 60 persones, en una agressió als agents d'un cotxe patrulla de la policia catalana a Pallejà. Segons van confirmar fonts dels Mossos d'Esquadra, els dos menors han estat arrestats per desordres públics i atemptat a agents de l'autoritat, ja que, segons la policia, van ser els principals protagonistes dels incidents. La policia catalana també ha identificat i sancionat diversos joves més per incomplir les mesures sanitàries imposades contra la covid-19.

Els fets es van produir cap a les nou de la nit de dissabte quan la Policia Local de Pallejà era al carrer Joan Maragall de la localitat, on alguns joves estaven incendiant uns contenidors. Després de ser increpats per un grup de joves, els agents de la Policia Local van demanar suport als Mossos d'Esquadra.

Quan la primera dotació de la policia catalana va arribar a al lloc dels fets, els joves van començar a insultar i llançar objectes contundents, com pedres, contra el cotxe de la policia i als agents i no es van dispersar fins que no va arribar una segona patrulla.

Els vídeos gravats per telèfons mòbils dels veïns i que han circulat per les xarxes socials mostren com els joves, que també van propinar puntades de peu als retrovisors del cotxe patrulla dels Mossos, insulten els agents i un d'ells crida «Benvinguts a Pallejà, cabrons». També se senten insults com «subnormals».

El succés, que es va saldar sense cap ferit, va provocar danys materials al cotxe dels Mossos, que segueixen investigant els fets i no descarten més detencions.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va assegurar que «aquests incidents són greus i lamentables. Condemno totalment els fets succeïts a Pallejà i a Matadepera». «Desitjo la total i ràpida recuperació dels agents afectats. Cal condemnar aquesta conducta i recordar que són fets aïllats i que la immensa majoria dels ciutadans respecten i segueixen les mesures i les indicacions dels Mossos i policies locals», va afirmar Sàmper a Twitter.

D'altra banda, dos agents de la Policia Local de Matadepera van resultar ferits dissabte quan intentaven clausurar una festa il·legal que s'estava celebrant en un domicili de la localitat, i dues persones van ser detingudes per l'agressió. L'Ajuntament de Matadepera va informar que els fets van succeir cap a les deu de la nit a la plaça de les Acàcies, on els agents es van dirigir després de rebre trucades dels veïns alertant que s'estava celebrant una festa en un domicili particular. Quan els agents es van presentar l'habitatge, les persones que es trobaven a l'interior van ignorar les indicacions dels agents, als quals van agredir.

Paral·lelament, la Guàrdia Urbana va desmantellar dissabte a la nit dues festes il·legals a Barcelona amb una seixantena de persones cadascuna. Totes dues van ser aturades cap a les nou del vespre i els assistents van ser denunciats per incomplir totes les mesures de prevenció contra la covid-19. Una de les celebracions es feia en un restaurant, on hi havia 67 persones sense mascareta i sense distàncies de seguretat.