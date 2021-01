S'accidenta amb un patinet elèctric a Figueres i dona positiu per alcoholèmia

La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat el conductor d'un patinet elèctric al barri de la Marca de l'Ham després de patir un accident. L'home, de 42 anys, s'ha accidentat tot sol i ha donat positiu administratiu a la prova d'alcoholèmia que se li ha practicat. El vehicle se l'ha endut un conductor substitut.

La policia també va denunciar aquest dimecres nou persones per no dur mascareta i una per consumir alcohol a la via pública en diferents controls que es van fer a la plaça de l'Estació i a la de l'Institut Muntaner.