Denunciat per estafa i frau l'amo d'una empresa de producció de mozzarella de Palau-saverdera

La Guàrdia Civil ha denunciat per delictes d'estafa, contra la salut pública, publicitat enganyosa i frau alimentari el propietari d'una empresa de formatges de Palau-saverdera per vendre mozzarella afirmant que era 100% de llet de búfala quan en contenia de vaca. Segons informa l'institut armat, la investigació va començar l'octubre del 2018 quan les autoritats italianes van informar de la presumpta estafa a través de la Xarxa Europea contra el Frau Alimentari. La Guàrdia Civil va prendre mostres dels formatges i les van analitzar, constatant que hi havia ADN de vaca en uns percentatges d'entre el 9,35% i el 22,1%. Han instruït diligències que ja estan en mans del jutjat.

La Guàrdia Civil de Girona ha denunciat al jutjat un veí de Palau-saverdera, propietari d'una empresa de formatges, per vendre mozzarella anunciant que era 100% de llet de búfala. Segons informen en un comunicat, la investigació del Seprona (el Servei de Protecció de la Natura) ha permès determinar que el producte contenia llet de vaca.

L'origen de la investigació és una denúncia de les autoritats italianes a través de la Xarxa Europea contra el Frau Alimentari detectat a la mozzarella que l'empresa distribuïa al país. Les autoritats italianes van aportar un informe tècnic que apuntava que l'empresa estaria utilitzant fins a un 77% de llet de vaca per produir el formatge.

Un cop localitzada l'explotació, la Guàrdia Civil va fer una inspecció i va prendre declaració al propietari, que va reconèixer que durant els mesos d'estiu, quan augmentava la venda, utilitzava un percentatge de llet de vaca per fer la mozzarella.

Els agents van prendre mostres als formatges i les van enviar al Departament de Medi Ambient del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil per analitzar-los. Les proves van constatar que les mozzarelles tenien entre un 9,35% i un 22,1% de llet de vaca.

Segons informa l'institut armat, l'investigat també publicitava el producte com "un molt bon substitutiu per a la gent intolerant a la proteïna de la llet de vaca", costa que posava en risc la salut de les persones amb intoleràncies alimentàries que adquirien el producte com a 100% de llet de búfala.

La investigació apunta que els beneficis obtinguts per la venda del producte podrien haver-se incrementat un 14% per no haver utilitzat exclusivament llet de búfala com a ingredient, perquè la de vaca té un preu inferior a mercat.

La Guàrdia Civil ha instruït diligències per delictes d'estafa, contra la salut pública en la modalitat de frau alimentari i publicitat enganyosa. El cas ja està en mans del jutjat.