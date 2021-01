Absolt un veí de Figueres que afrontava 14 anys i mig de presó per maltractament i violació perquè la víctima no declara

La fiscalia ha retirat l'acusació contra un veí de Figueres que s'enfrontava a 14 anys i mig de presó per dos delictes de maltractament i un d'agressió sexual. El cas ha arribat a judici aquest dijous a la secció quarta de l'Audiència de Girona però la víctima s'ha acollit a la dispensa i no ha declarat. Com que no hi havia més testimonis ni proves que corroboressin els fets, que haurien tingut lloc el 2 d'agost del 2018, l'acusació pública ha modificat l'escrit de conclusions i ha retirat l'acusació. El tribunal ja ha avançat que dictarà una sentència absolutòria. Inicialment, la fiscalia sostenia que l'acusat va abordar la víctima, amb qui havia mantingut una relació sentimental intermitent, a casa seva.

La fiscalia acusava el veí de Figueres de dos delictes de maltractament en l'àmbit de la violència contra la dona, un delicte d'amenaces i un delicte d'agressió sexual amb agreujant de parentiu i sol·licitava una pena de 14 anys i mig de presó, 10 anys de llibertat vigilada i que indemnitzés la víctima amb 20.000 euros pels danys morals i 140 euros per les lesions.

Segons l'escrit d'acusació, l'acusat i la víctima van mantenir una relació sentimental intermitent des de principis del 2014 i fins al desembre del 2017. Mentre van ser parella, van conviure uns mesos a casa de la víctima, a Figueres.

La fiscalia sostenia que cap a les deu de la nit del 2 d'agost del 2018 el processat va anar fins a casa de la víctima i, tan bon punt va obrir la porta, la va empènyer i la va començar a colpejar mentre l'amenaçava de mort. "Li va dir 'amb qui estàs, quan m'assabenti amb qui has estat et mato, acabaré amb tu'", apunta l'escrit.

Segons l'acusació pública, l'acusat va portar la víctima a empentes fins al dormitori i, un cop allà, la va començar a despullar per la força. La dona va aconseguir sortir de l'habitació i anar a la sala d'estar del pis però el processat la va perseguir i la va agredir sexualment.

"Durant el transcurs d'aquests fets, i quan la víctima va reconèixer que havia mantingut relacions amb altres persones, l'acusat li va propinar una bufetada a la cara i li va estirar els cabells", relatava la fiscalia. La dona va patir lesions per contusions.

El cas ha arribat a judici aquest dijous a la secció quarta de l'Audiència de Girona. L'acusat només ha respost a les preguntes del seu advocat, Joaquim Bech de Careda, i ho ha fet per negar els fets.

Quan ha estat el torn de la víctima, s'ha acollit a la dispensa de l'obligació de declarar. Com que no hi havia més testimonis ni proves per demostrar els fets, la fiscalia ha retirat les acusacions i el tribunal ha anunciat que dictarà una sentència absolutòria.

Bech de Careda ha afirmat que la víctima va incórrer en "multitud de contradiccions" durant les declaracions en seu policial i judicial i ha lamentat que, tot i això, la fiscalia tirés endavant amb l'acusació fins a arribar a judici.

