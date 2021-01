La Guàrdia Urbana de Figueres identifica i denuncia 24 joves per dues presumptes festes en apartaments turístics de la ciutat

La Guàrdia Urbana de Figueres ha identificat i denunciat 24 joves en dues presumptes festes en apartaments turístics de la ciutat. Entre els denunciats hi havia 7 menors d'edat, que han estat entregats als seus pares.



Les autoritats han denunciat als responsables dels dos apartaments a través de l'ordenança de civisme per impedir el descans veïnal.



Aquests fets passen mentre segueixen vigents les restriccions per frenar els contagis de la covid 19, així com el confinament municipal i el toc de queda a les deu de la nit.





