Els Mossos investiguen la festa il·legal del barri de Gràcia de dimarts

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar el centenar de persones que dimarts van participar en una festa il·legal que va recórrer els carrers de barri de Gràcia de Barcelona. Segons fonts policials, els agents a càrrec de les indagacions se centraran a intentar localitzar els responsables d'una mena de cavalcada alternativa. Els assistents, que portaven pancartes del moviment okupa, van fer una festa a la via pública -la majoria sense mascareta i en una actitud que semblava menysprear el risc de contagi, segons s'observa en vídeos captats per telèfons mòbils- durant gairebé tres hores sense que cap patrulla policial fes acte de presència, una situació que ha generat malestar en part del veïnat, que es va limitar a apartar-se del seu camí sense entendre res.

El centenar llarg de persones que es van sumar a la rua van circular per diversos carrers del barri de Gràcia. En alguns, a més, van entrar en sentit contrari a la marxa dels vehicles, cosa que va obligar a retrocedir precipitadament els conductors que es van trobar amb la mobilització. Al seu pas pel carrer de Montseny, la cavalcada alternativa es va aturar una bona estona per ballar a ritme de la música en directe que oferia un grup des del terrat d'un local ocupat. Després, el col·lectiu va continuar el trajecte i fins i tot va accedir al carrer Gran de Gràcia, el principal eix comercial del barri, on va causar una major congestió de trànsit, segons diversos testimonis presencials.

La rua va acabar a la plaça de John Lennon. En un dels carrers adjacents van bolcar diversos contenidors i també van acabar cremant-ne algun. A l'interior de l'espai, van calar foc també a una mena de carrossa que els havia acompanyat durant el trajecte. «Bevien alcohol, no feien servir mascareta i no respectaven cap tipus de distància entre ells», explica un veí, molest davant l'absència d'efectius de la Guàrdia Urbana o dels Mossos d'Esquadra, que, segons el seu parer, haurien d'haver intervingut per acabar amb una concentració que incomplia un bon nombre de restriccions. Els policies que es van activar davant aquesta festa il·legal no van arribar a intervenir. Van esperar no lluny d'allà, però van triar no deixar-se veure per evitar un possible enfrontament. Després de la festa, sí que van començar a desplegar-se a poc a poc pel veïnat.