Detingudes 34 persones per la implicació en la constitució de parelles de fet fraudulentes

S'han detingut 34 persones per la seva relació amb els fets, d'un total de 63 investigats. CNP

Agents de la Policia Nacional de la província de Girona, han dut a terme tres recerques relacionats amb la constitució de parelles de fet fraudulentes amb la finalitat de regularitzar a ciutadans estrangers. Fruit de les mateixes s'ha procedit a la detenció de 34 persones per la seva relació amb els fets, d'un total de 63 investigats. Aquestes operacions a les quals s'arribat a través de diferents fonts, han permès deixar sense efecte entre altres, tots aquells tràmits administratius realitzats per a aconseguir un Permís de Residència de manera fraudulenta.



Es van aprofitar d'una disminuïda psíquica

La primera d'elles es va iniciar a mitjan any en curs, arran de la denúncia interposada per la parella sentimental d'una dona que pateix una minusvalidesa psíquica d'un 70%, en la qual denunciava que aquesta estava sent coaccionada i enganyada per un ciutadà estranger perquè es fes parella d'un estranger en situació irregular, a fi que aquest aconseguís la Residència a Espanya. A més li hauria sol·licitat que al seu torn empadronés en el domicili a diverses de persones, tot això amb la promesa de rebre una compensació econòmica a canvi.



Empadronaments massius d'estrangers a Llagostera

La segona d'elles és fruit de la col·laboració amb la Policia Local d'aquesta localitat de Girona, en detectar un elevat nombre d'empadronaments de ciutadans estrangers en aquest municipi, que no residien efectivament i que al seu torn, estaven estretament relacionats amb recerques de la UCRIF de Girona relatives a la consecució de Permisos de Residència gràcies a la constitució de parelles de fet fictícies.



Empreses fictícies

La tercera de les recerques sorgeix a través de la col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província de Girona, en la lluita contra l'economia submergida i l'afavoriment de la immigració clandestina. En aquest cas es van detectar l'existència de diverses empreses fictícies, sense activitat real, i amb elevats deutes pendents amb la Tresoreria, de les quals s'haurien presentat contractes i nòmines per part dels ciutadans comunitaris, que atorgarien el dret al ciutadà estranger per a aconseguir el Permís de Residència. D'aquesta manera acreditarien els mitjans de vida necessaris per a mantenir a la seva parella estrangera i així enganyar a l'administració.

El modus operandi emprat en les tres trames descobertes és similar amb algunes matisacions, en la qual els ciutadans estrangers s'empadronen i es fan parella de fet amb ciutadà/as espanyols, formalitzant aquesta parella en notàries situades en la localitat de Girona, per a després posteriorment aconseguir la targeta de residència de familiar comunitaris, una autorització vàlida per a cinc anys que els permet la lliure circulació per tota la Unió Europea.

En el desenvolupament de les recerques coordinades per la UCRIFde Girona, han col·laborat Policies Locals dels municipis de Girona, Salt, Llagostera, Cassà de la Selva, Platja d´Cèrcol i Sant Feliu de Guíxols, s'han verificat i comprovat la falsificació tant d'empadronaments com de nòmines aportades pels ciutadans espanyols per a donar una sensació de capacitat econòmica suficient.



Fins a 4.000 euros per a constituir-se en parella de fet fraudulenta

Les perquisicions han posat al descobert que les trames desarticulades haurien pagat quantitats econòmiques que rondarien entre els 2.500 i els 4.000 euros a les parelles de nacionalitat espanyola per accedir a aquest il·lícit.

Fruit de les operacions, s'ha procedit a la detenció de 34 persones de diferents nacionalitats d'un total de 63 investigats, com a presumptes autors d'un delicte de falsificació de documents, afavoriment de la immigració irregular i pertinença a grup criminal.

La investigació continua oberta a l'espera de la localització de la resta d'encartats en les trames i que fins avui no han sigut trobats.