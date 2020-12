Detingut el conductor d'un camió per circular begut i en contra direcció per l'AP-7 a Borrassà

Els Mossos van detenir el passat diumenge un home de 30 anys que conduïa en contra direcció i sota els efectes de l'alcohol per l'AP-7 a Borrassà. Cap a les dues de la matinada del 27 de desembre una patrulla va tenir coneixement que un camió amb semiremolc circulava en sentit contrari per l'autopista pel punt quilomètric 42,5. Un agent que estava a la comissaria situada a la sortida 4 va sortir per interceptar-lo i el va localitzar a l'alçada del punt quilomètric 31,5 en sentit contrari només amb les llums de posició del davant. Quan el conductor va advertir la presència policial, va fer una maniobra brusca i va abandonar l'autopista per la mateixa sortida 4.

Els agents van poder immobilitzar el camió al peatge i van demanar al conductor que baixés de la cabina però s'hi va negar i va mostrar una actitud alterada i agressiva envers els policies.

Els mossos van notar de seguida una forta olor a alcohol que provenia, tant de l'interior de la cabina com del conductor. En l'escorcoll del vehicle van localitzar ampolles de conyac, cerveses i altres begudes alcohòliques. El xofer també es va negar a fer la prova d'alcoholèmia.

Els agents van constatar que el conductor havia circulat més hores de les permeses i que no havia respectat el descans obligatori. A més, van observar que al camió li faltava el pneumàtic de la roda posterior dreta i que només duia la llanta. El vehicle presentava ratllades a tot el lateral esquerre de la tractora i del semiremolc, danys que coincidien amb els que presentava la barrera de seguretat de protecció de l'autopista en el punt quilomètric 41,5 en sentit sud.

Per aquests fets, el conductor va quedar detingut i el mateix diumenge va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que en va decretar la llibertat amb càrrecs. L'home és de nacionalitat romanesa, resident a Alcanar (Montsià) i està acusat d'un delicte de conducció temerària, originar un greu risc per la circulació, conduir sota els efectes de l'alcohol i negar-se a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia.