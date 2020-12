Atac vandàlic al mural del carrer enginyers de Figueres que es respondrà amb «coronavirus»

El mural de BL2A a les caixes de comptadors del carrer Enginyers de Figueres, al costat del Museu de l'Empordà, ha patit aquest cap de setmana un atac vandàlic. Durant la matinada de dissabte a diumenge, algú va tapar amb esprai les diferents figures del mural. També es va atacar la rajola del costat que BL2A havia pintat molt abans. Des del Museu de l'Empordà denuncien el fet que destrossa l'obra de l'artista. El seu director, Eduard Bech, diu que és «totalment incomprensible que es faci aquest tipus d'atac en un mural que és per tota la ciutat», a més, lamenta que es faci malbé l'expressió artística d'una persona.

Des del museu van contactar ràpidament amb l'artista per comunicar-li l'atac i demanar-li si li semblava bé reparar-ho. De seguida l'artista BL2A va decidir prendre-s'ho amb humor i ha fet una proposta provisional per reparar la destrossa. Es tracta de tapar les taques d'esprai amb «coronavirus» fins que passi la pandèmia, una actuació que es farà en els propers dies. La idea de l'artista és que quan passi la pandèmia, "les flors tornaran a cantar i les teteres a rajar".

Proposta feta per l'artista. FOTO: MUSEU DE L'EMPORDÀ

Per Bech «és una proposta magnífica», que juga amb l'actualitat i manté viva l'obra. «Recuperarem el mural original fent el joc amb l'actualitat, nosaltres intervenim aquest atac amb un altre atac», explica el director del museu. El desig, però, és que no hi hagi més atacs d'aquest tipus «perquè és una obra d'art de la ciutat», diu.

A través de les xarxes socials el Museu de l'Empordà està rebent molt de suport i veient com aquest atac ha indignat a la població. En una consulta feta a Instagram sobre la proposta de l'artista, Eduard Bech assegura que per sobre del 80% de la gent està a favor. «La part positiva d'això és veure que entre la població sí que hi ha indignació quan hi ha un atac a una cosa que se sent seva», declara Bech.

L'obra es va inaugurar aquest estiu per iniciativa del Museu de l'Empordà i l'Ajuntament de Figueres dins del pla estratègic de Turisme de la ciutat. Abans d'aquest darrer atac, ja havia rebut un altre, però va passar més desapercebuda perquè es tractava d'una signatura en un lateral que es va poder reparar amb facilitat.



BL2A

BL2A sempre ha pintat al carrer, abans es dedicava al grafit i fa sis anys es va passar al format «baldosa». Podem trobar els seus personatges en racons de ciutats catalanes i europees.