El professor de bateria de Quart investigat per abusos sexuals nega els fets davant el jutjat

El professor de bateria de Quart investigat per abusos sexuals s'ha limitat a negar els fets davant el jutjat d'instrucció. Aquest dimecres, el jutjat li ha comunicat formalment que el processa per dues de les denúncies que hi ha contra ell. Són d'exalumnes que han relatat que el professor els deia comentaris lascius i els feia masturbacions o fel·lacions. Durant la indagatòria, el professor ha dit que no reconeixia els fets i s'ha remès a les seves anteriors declaracions (en què no ha anat més enllà de negar-los). De moment, ja són deu els exalumnes que han relatat abusos.

Quatre l'han denunciat fa poc i el seu advocat, Benet Salellas, creu que s'han d'incorporar a la causa que ja hi ha oberta perquè responen "a un mateix pla delictiu".

El Jutjat d'Instrucció 2 de Girona, que és el que instrueix la causa contra el professor de bateria, l'ha citat aquest matí per comunicar-li formalment que el processa per haver abusat sexualment de dos exalumnes. La declaració indagatòria –que és com es coneix el tràmit en l'argot judicial- s'havia fixat per a dos quarts d'onze del matí.

L'investigat ha arribat pocs minuts abans als jutjats, en companyia del seu advocat Carles Monguilod. A la porta, l'esperaven alguns dels exalumnes i companys que els donen suport, que han increpat el professor.

A dins l'edifici, l'investigat s'hi ha estat poca estona. Després que se li comuniqués el processament, el professor de bateria s'ha limitat a negar els fets. "Ha dit que no els reconeixia i que es remetia a les declaracions que ja havia fet fins ara", ha explicat l'advocat dels denunciants, Benet Salellas.

Comptant la d'avui, aquesta és la tercera vegada que el professor declara als jutjats. Els altres dos cops, van ser per a cadascuna de les dues denúncies d'abusos pels quals se l'ha acabat processant. "I aquí, també es va limitar a fer una negació genèrica dels gets, sense entrar a respondre de manera detallada el relat minuciós que han fet els denunciants", ha concretat Salellas.



Entre el 2009 i el 2017



Les dues denúncies que portaran el professor a judici les van interposar dos exalumnes a qui l'investigat va donar classes de bateria entre els anys 2009 i 2017. El jutjat recull que el professor va aprofitar-se dels nois al soterrani de casa seva, on impartia les lliçons. Exposa que els deia comentaris lascius i que els feia massatges que acabaven amb masturbacions o fel·lacions.

Quan el jutjat va decidir processar-lo, a principis de desembre, hi havia quatre exalumnes més que havien relatat abusos. D'aquests, dos van declarar a la causa directament com a testimonis, perquè els fets ja havien prescrit. Els altres dos sí que van presentar denúncia, però el jutjat va concloure que aquests suposats abusos també havien prescrit.

Tot i això, Benet Salellas subratlla que les declaracions d'uns i altres també són "importants" perquè el tribunal "es faci una idea de la manera com actuava" l'investigat. "El relat dels abusos és tan similar en tots els casos, que permet que unes declaracions sustentin i enrobusteixin les altres", afegeix l'advocat, en relació als casos que ja han prescrit.



Quatre denúncies més



A aquest grup de sis exalumnes, durant les últimes setmanes se n'hi han afegit quatre més, que també han denunciat el professor de bateria per abusos sexuals. La intenció de Benet Salellas és que aquestes quatre denúncies s'incorporin a la causa que ja hi ha oberta contra l'investigat, i que no s'instrueixin apart.

"La nostra intenció és que la jutgessa ampliï el processament; pensem que s'han d'investigar totes juntes perquè responen a un mateix pla delictiu", diu l'advocat dels denunciants. "Pensem que és important per a les víctimes i per a l'administració de justícia que totes les denúncies es vegin en un sol procediment, perquè d'aquesta manera es pugui fer una valoració general de la responsabilitat criminal de l'investigat", conclou.