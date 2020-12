El jutjat vol que l'home que va apunyalar una empleada social surti del psiquiàtric

El jutjat de vigilància penitenciària proposa que l'home que va apunyalar una treballadora social a Salt surti del mòdul psiquiàtric de Brians 1, on va ingressar a mitjan juny. Ahir es va celebrar una vista a l'Audiència de Girona, que és qui haurà de decidir ara si ho permet o no. La defensa entén que, segons els informes mèdics, l'home pot seguir tractament en una comunitat terapèutica (per exemple, al psiquiàtric de Salt). Però, per contra, Fiscalia i acusacions s'oposen que se li modifiqui el règim. Veuen la decisió «molt prematura», sostenen que l'home té «un passat greu i perillós», que els informes que avalen la sortida del psiquiàtric penitenciari són «imprecisos» i hi troben a faltar un pla de tractament acurat.

L'agressor, que pateix un trastorn mental, va ingressar a la Unitat Psiquiàtrica Penitenciària de Brians 1 el 17 de juny passat. Tot i que l'Audiència el va absoldre de l'intent d'assassinat, aplicant-li un eximent complet d'alteració psíquica, el mateix tribunal també va acordar que se l'internés un màxim de 7 anys i mig com a mesura de seguretat. De fet, a la sentència, la Secció Tercera ja advertia que podria ser perillós si no rep tractament psiquiàtric.

La Fiscalia i les acusacions creuen que no hi ha garanties que, si l'home surt de Brians 1, no torni a caure en les addiccions. A més, també sosté que la proposta perquè abandoni el mòdul psiquiàtric no està «ben estructurada» i demana que s'acompanyi d'un pla «que garanteixi sense dubtes» que, si surt, no tornarà a agredir ningú.

En la mateixa línia també es va expressar ahir l'advocada de l'acusació, Mònica Tarradellas. «Ens hi oposem profundament», ha dit al tribunal. Tarradellas va definir «d'imprecisos» els informes que avalen el canvi de règim i ha demanat a l'Audiència que demani al jutjat de vigilància penitenciària ampliar la seva proposta. Entre d'altres, Tarradellas reclama que «per garantir la seguretat» es disposi d'un pla de seguiment, a un any o un any i mig vista, per assegurar que l'home no només està rehabilitat de les addiccions, sinó que la malaltia mental de base que pateix està controlada.

A més, l'advocada també creu que «entre la presó i el seguiment ambulatori» la franja és àmplia i es poden fer passos intermitjos entre una mesura i l'altra (com ara ingressos tancats en un psiquiàtric). I en aquest sentit, ha destacat que, a l'hora de proposar que l'home segueixi tractament en una comunitat terapèutica, el jutjat de vigilància no precisa si aquest ha de ser en règim «obert o tancat».

Per la seva banda, l'advocat de la defensa, Joan Pere Zapata, va posar l'accent en el fet que la proposta del jutjat de vigilància penitenciària s'acompanya de dos informes mèdics emesos per facultatius. «S'hi conclou que el tractament a través d'una comunitat terapèutica serà una mesura positiva», va afirmar Zapata.

L'advocat, que va demanar al tribunal de l'Audiència que adeqüi el règim a allò que proposa el jutjat, entén que l'home ha de sortir del mòdul psiquiàtric i, «per referència», seguir tractament a la Xarxa de Salut Mental. En aquest cas, al psiquiàtric de Salt, que és on residia. «A més, això permetrà que mantingui el contacte amb la família, que també és un control i una contenció», va indicar Zapata.

L'apunyalament a la treballadora social de Salt va passar el 23 de novembre del 2018. L'home va abordar la víctima pel carrer, quan anava a fer una visita domiciliària amb una companya de feina, i li va clavar dues ganivetades.

L'Audiència, però, el va declarar «no culpable per falta d'imputabilitat» de l'intent d'assassinat perquè patia «una clínica delirant de perjudici i paranoide» que li va anul·lar «la capacitat de judici i raonament». Segons la sentència, el processat feia «interpretacions delirants de la realitat» i atribuïa a la víctima la identitat d'una exparella que tenia al Marroc i creia que el perseguia, l'assetjava i li feia bruixeria.