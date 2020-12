Denuncien el conductor d'un Lamborghini per conduir temeràriament per la zona oest de Figueres

Denuncien el conductor d'un Lamborghini per conduir temerÓriament per la zona oest de Figueres

Denuncien el conductor d'un Lamborghini per conduir temerÓriament per la zona oest de Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat el conductor d'un Lamborghini per conduir temeràriament per la zona oest de Figueres.

La conducció negligent es va produir durant el dissabte al vespre a la zona oest, va passar per punts d'aquesta zona a gran velocitat i fent girs en carrers on no es podia.

Veïns de la zona van alertar la Guàrdia Urbana dels fets i algun d'ells també ho ha immortalitzat en vídeo.

La policia ha pogut identificar el conductor del Lamborghini Huracan, un veí de la zona a qui s'acusa d'un delicte contra la seguretat del trànsit per una conducció temerària.

Es dona el cas que després de les comprovacions, els agents van comprovar que el vehicle és de lloguer d'una empresa de Vic.



Dos bars que no complien la norma

Aquest cap de setmana, la Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat dos bars per incomplir la normativa Covid. Un d'ells situat al carrer Sant Pau i l'altre, a l'Olivar Gran. Ambdós tenien obert el local obert i amb gent consumint a l'interior.

Aquestes denúncies s'han realitzat en el marc del pla establert per la Guàrdia Urbana per detectar aquells establiments que incompleixen la normativa Covid.