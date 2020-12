Els Bombers atenen 14 avisos pel vent a les comarques de Girona aquesta nit

Els Bombers han atès 14 avisos relacionats amb el vent a Catalunya entre les 10 del vespre d'aquest diumenge i les 7 del matí d'aquest dilluns. Tots els avisos han estat a les comarques de Girona, sis dels quals a la Selva, i han estat per la caiguda d'elements de la via pública com arbres, fanals o cables. No hi ha hagut cap servei destacat, informen des de Bombers. Protecció Civil va activar aquest diumenge a la tarda l'alerta del pla Ventcat per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya de fortes ratxes de vent sobretot aquest dilluns a moltes comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, Catalunya central i interior de Tarragona.