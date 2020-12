A presó tres homes per haver assaltat violentament una casa a Cantallops

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona van detenir entre els dies 18 i 20 de desembre tres homes, de nacionalitat dominicana i d'edats compreses entre els 38 i 40 anys, com a presumptes autors d'un robatori violent comès a la localitat de Cantallops.

Els fets van passar el 16 de març d'enguany quan tres homes van assaltar un home quan estava al pati de casa seva. La seva dona, que era dins la casa i va sentir uns crits, va anar a veure què passava i es va adonar que la porta del garatge era oberta. Quan hi va entrar va veure que l'home estava emmordassat, lligat de mans i peus i aleshores va rebre un fort cop al cap. Els lladres també van immobilitzar la dona.

Amb la finalitat de saber on tenien la caixa forta i de conèixer la combinació d'accés els assaltants van propinar cops de puny puntades de peu a les víctimes mentre les amenaçaven amb un ganivet de grans dimensions. Posteriorment van resseguir les diferents estances del domicili amb la dona mentre la seguien intimidant amb el ganivet.

A la caixa forta no hi van poder accedir perquè estava situada en un edifici contigu, on les víctimes tenien un negoci vinculat a l'hostaleria i tenia l'alarma connectada. Finalment els lladres es van endur 800 euros i algunes joies que van trobar a la casa, a més dels telèfons mòbils del matrimoni. Els van deixar novament emmordassats i lligats i van fugir del lloc. Tots dos presentaven diverses lesions com contusions i fissures.

Les gestions d'investigació han conduït als agents a poder identificar els tres assaltants. Les detencions es van produir en dies consecutius entre el 18 i el 20 de desembre. Un dels arrestats va ser interceptat a l'aeroport de Barajas a Madrid quan es disposava a agafar un vol en direcció a la República Dominicana.

Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.