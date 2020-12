Incendis d'habitatge amb víctimes mortals a Sabadell i Granollers

Durant la nit de Nadal, els Bombers de la Generalitat han estat alertats de dos incendis amb víctimes mortals: a Granollers l'incendi ha cremat un pis d'una sisena planta on s'ha localitzat una persona morta i dues més han resultat ferides. A Sabadell el foc ha cremat un sofà al menjador del pis on s'ha trobat el cos sense vida d'una persona.



Granollers

Els Bombers han estat alertats a les 18.32 hores del divendres 25 de desembre, d'un incendi a la sisena planta d'un edifici de 8 pisos d'alçada al carrer Mas Gili de Granollers.

Fins al lloc s'han activat 15 dotacions dels Bombers, els primers efectius que han arribat han confirmat l'alta càrrega de foc que es propagava per façana. De l'interior del pis s'han pogut evacuar dues persones però, segons les primeres informacions, hi havia una tercera persona, amb mobilitat reduïda, a l'interior. La intensitat de les flames i l'alta temperatura ha impedit l'accés a l'interior. Paral·lelament també s'han estat revisant els pisos superiors on s'ha demanat als veïns que es confinessin a l'interior dels seus domicilis. A les 20.27 el foc s'ha donat per apagat i s'ha localitzat el cos sense vida d'una persona a l'interior d'una de les habitacions. Efectius de la Policia Local i del cos dels Mossos d'Esquadra s'han traslladat al lloc dels fets per fer-se càrrec de la investigació i de les diligències judicials.

Sabadell

A les 20.11 hores Bombers de la Generalitat han estat alertats d'un altre incendi d'habitatge amb una víctima mortal a un edifici de cinc plantes del carrer Concha Espina de Sabadell. L'incendi, ubicat a un dels pisos de la planta baixa, ha cremat un sofà al menjador, afectant pel fum la resta de l'immoble. Quan els efectius han accedit a l'interior del pis han localitzat, al menjador, a una persona sense vida. Al lloc, han treballat 5 dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han donat el foc per controlat en poc més de 10 minuts. També han treballat efectius dels Mossos d'Esquadra els quals s'han fet càrrec de les diligències judicials.