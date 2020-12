Cinc actuacions dels Bombers durant la nit de Nadal, totes sense ferits

Els Bombers han hagut d'actuar en cinc incendis durant la nit de Nadal a diferents indrets de Catalunya, segons ha informat el cos d'emergències. Cap dels successos ha comportat persones ferides. La primera actuació ha tingut lloc a Lleida en un pis abandonat. La segona a Vilanova del Camí (Anoia) en una casa unifamiliar. La tercera ha estat a Pineda de Mar (Maresme) per apagar les flames d'un vehicle que n'han afectat cinc més. Més tard, a Sils (Selva) hi ha hagut un foc en una casa abandonada. I finalment, a Bellcaire d'Urgell (Noguera) es va apagar un incendi en un garatge d'una casa unifamiliar.

Per al primer incendi els Bombers van ser alertats cap a un quart de set de la tarda de la vigília de Nadal. El foc va cremar un pis abandonat a la cruïlla del carrer Cavallers amb el carrer Major. Hi van actuar set dotacions. Les flames eren a la quarta planta del bloc i es va estendre dues plantes amunt. Van quedar afectades de forma parcial.

Un cop apagat l'incendi es va revisar l'estructura tant del pis afectat com del de sobre, atès que les bigues de tot l'edifici són de fusta. Els Bombers van detectar esquerdes al sostre del quart pis i van demanar que es precintés. Mentre va durar l'actuació, la Policia Local va evacuar per precaució més d'un centenar de persones dels comerços i la zona més propera. El servei va acabar cap a un quart de dotze de la nit.

La segona actuació, a Vilanova del Camí (Anoia), va començar cap a un quart de vuit del vespre. 5 dotacions van actuar en un incendi que va cremar del tot una habitació a la segona planta d'una casa unifamiliar al número 114 del carrer de Santa Llúcia. Els Bombers van extingir el foc abans de les vuit del vespre, i després van ventilar la casa, especialment la planta de dalt, on s'havia concentrat més fum. L'estructura no va resultar afectada.

Ja de matinada, cap a tres quarts de tres, hi ha hagut un altre incendi al número 3 del carrer Comtal de Pineda de Mar (Maresme). Dues dotacions de Bombers han actuat per apagar les flames que han calcinat completament un vehicle i n'han afectat cinc més.

Cap a les set del matí, a Sils (Selva), 5 dotacions han actuat al número 33 del carrer Tarragona de la urbanització King Park. Ha cremat una casa d'una sola planta, probablement abandonada. Quan hi han arribat el foc estava totalment desenvolupat. Cap a tres quarts de vuit ja han donat el foc per controlat. A dins no hi havia ningú.

Finament, cap a la mateixa hora hi ha hagut un incendi al camí de Dalt de Bellcaire d'Urgell (Noguera). El foc afectava la zona del garatge d'una casa unifamiliar. Han cremat uns palots de fusta però cap dels vehicles que hi havia ha resultat afectat. Ni el foc ni el fum s'han propagat a cap estança de la casa. En una hora els Bombers han controlat l'incendi i han ventilat la zona.