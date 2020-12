Els Bombers atenen en cinc hores 24 avisos relacionats amb les ratxes de vent

Els Bombers han atès entre les deu del matí i les cinc de la tarda d'aquest divendres, dia de Nadal, 24 avisos relacionats amb les ratxes de vent que mantenen activada la fase d'alerta de pla d'emergències Ventcat. La majoria dels avisos han estat per retirar o assegurar elements de la via pública caiguts o amb perill de caure, com ara arbres, cartells, cobertes o fanals, segons informen el cos. La major part de les actuacions ha tingut lloc a la Regió d'Emergències de Girona, concretament amb 15. Per darrere, a la Regió Metropolitana Nord hi ha hagut 3 serveis, i a la Sud, la de Tarragona i la de les Terres de l'Ebre, 2 a cadascuna.



El temporal de vent provoca ratxes fortes i algunes de molt fortes al Pirineu i al nord de l'Empordà. La Tramuntana també provoca alteracions al mar a la zona nord del país.