Un operatiu al Culubret de Figueres permet descobrir 17 habitatges amb el llum punxat

Un nou dispositiu contra el frau elèctric al Culubret de Figueres acaba amb la detecció de 17 habitatges amb la llum punxada. L'operatiu, en el qual han participat Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i tècnics d'Endesa, ha inspeccionat 120 habitatges. Dels 17 que tenien connexions fraudulentes, 13 tenien connexió sense contracte i quatre tenien contracte però amb una doble escomesa.

Segons Endesa, un cop desconnectades les connexions irregulars, la càrrega de la xarxa ha caigut un 96%. Les inspeccions s'han fet als carrers Major, Francesc Gimeno, Joaquim Vayreda, Josep Bonaterra i Maria Llavanera. El barri pateix des de fa anys talls de llum que en els últims mesos són diaris.

L'Ajuntament està estudiant denunciar la companyia elèctrica per "no prestar correctament el servei" a la zona mentre estudia mesures per pal·liar-ne les conseqüències.

Endesa, per la seva banda, defensa que s'han fet actuacions al barri i que se'n preveuen de noves, a banda dels operatius que s'hi realitzen de manera regular.