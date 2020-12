Els Mossos d'Esquadra detenen un home i comissen 1.120 plantes de marihuana en un magatzem a Riumors.

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Roses van detenir el dia 14 de desembre un home de 52 anys veí de Riumors, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Segons fonts policials, els fets es van iniciar el mateix dia 14 a la nit, quan els mossos van tenir coneixement que al carrer Masmueca de la població de Riumors s'estava produint una baralla entre diverses persones i que s'havien escoltat sorolls semblants a la detonació d'una arma de foc.

Fonts policials expliquen que al final del magatzem hi havia un cable negre al terra que travessava una paret que tenia una peça metàl·lica de grans dimensions que barrava el pas. Quan els mossos van accedir-hi van trobar una plantació de marihuana dividida en tres estances on hi havien 1.120 plantes i aparells elèctrics pel cultiu de les mateixes.

A més, al dia següent un treballador de l'empresa energètica va verificar que el magatzem tenia la llum connectada de forma il·legal i per tant estava defraudant fluid elèctric. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. El detingut, va passar el dia 15 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.