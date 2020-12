La Guàrdia Urbana de Figueres denuncia un bar fent servei de barra i enxampa dos clients amb ordres de crida i cerca

La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat un bar per fer servei de barra tot i les restriccions i ha detingut dos clients a l'interior que tenien ordres de crida i cerca d'un jutjat penal de la ciutat. Els fets van passar aquest dilluns al carrer Pi i Maragall. La policia ha interposat durant el cap de setmana 38 sancions per no respectar les restriccions vigents.

