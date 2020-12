Detenen un home per cultivar més de 2.500 plantes de marihuana en una masia de lloguer a Siurana

En una masia de la població de Siurana hi havia sospites que estaven cultivant marihuana

En una masia de la població de Siurana hi havia sospites que estaven cultivant marihuana MOSSOS

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dia 10 de desembre un home de 56 anys, de nacionalitat francesa i veí de Figueres, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, un delicte de defraudació de fluid elèctric i un delicte de tinença il·lícita d'armes.

El passat mes de setembre els mossos van saber que en una masia de la població de Siurana hi havia sospites que estaven cultivant marihuana i probablement tenien la instal·lació elèctrica connectada de manera fraudulenta a la xarxa de distribució.

La investigació va acabar amb un dispositiu policial que va permetre fer una entrada i perquisició a la casa, on van trobar-hi una plantació de marihuana en ple rendiment distribuïda en diferents estances. Es van localitzar un total de 2543 plantes (60 kg), 53 quilos de cabdells de marihuana i balances de precisió. Dins la masia també van trobar estris per tenir cura de la plantació: filtres i extractors d'aire, focus, bombes aigua, ventiladors, etc. A més, durant l'escorcoll van comissar 11.630 euros en efectiu i una arma de foc del calibre 45 i 13 cartutxos.

Davant les evidències, els mossos van detenir l'home que tenia la masia llogada i que era l'encarregat de cuidar la plantació. Segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents dels Ministeri d'Interior la droga comissada estaria valorada en uns 200.000 euros.

Durant les comprovacions es va detectar que la finca presentava una doble escomesa de subministrament elèctric que alimentava directament els aparells de la plantació, sense passar pel comptador. Per aquest fet també es va considerar autor d'un delicte de defraudació de fluid elèctric al llogater de la casa i d'un delicte de tinença il·lícita d'armes per estar en possessió de l'arma de foc sense llicència.

El detingut, a qui no li consten antecedents, va passar el dia 12 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.