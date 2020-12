Denunciades penalment tres persones per un vídeo d'un avi just abans de morir per un foc

Els Mossos han denunciat penalment tres veïns de Ripoll per enregistrar i fer circular un vídeo on es veia la víctima d'un incendi mortal, al balcó, en els seus darrers instants de vida. El foc va tenir lloc el 20 de novembre en un habitatge de la població, i la gravació va circular ràpidament entre els veïns de Ripoll a través de totes les xarxes socials. Les imatges, amb un contingut altament sensible, van provocar un greu prejudici a la família del difunt, una persona d'edat avançada. Per això, els Mossos han denunciat penalment els responsables del vídeo i els acusa d'un delicte de descobriment i revelació de secrets. Els tres denunciats, un home i dues dones, entre elles l'autora del vídeo, hauran de declarar als Jutjats de Ripoll.

La investigació policial va permetre identificar la dona que havia enregistrat el vídeo i a altres persones que el van reenviar a xats massius, i així successivament, fins que se'n va fer una difusió descontrolada i massiva entre més persones de la població de Ripoll i de Catalunya.

Pel seu caràcter especialment sensible i delicat, la policia considera que difondre aquestes imatges consisteix un presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets que vulnera "de manera flagrant" la intimitat de la víctima mitjançant l'obtenció i difusió il—legítima d'imatges personals, amb l'agreujant de la manera en què va morir la víctima.