Llançà fa fer mitja volta als vehicles que arriben per passar-hi el pont

La Policia Local de Llançà va muntar ahir divendres un control a la carretera N-260 a pocs quilòmetres de la població. Els agents aturaven tots els vehicles que circulaven per la via, en ambdós sentits, i demanaven als ocupants cap on es dirigien i també comprovaven si duien els certificats corresponents per poder-se desplaçar. Durant tot el matí els policies van detectar diversos vehicles ocupats per famílies, la majoria procedents de Barcelona, i que es disposaven a anar a les seves segones residències per passar el pont de la Puríssima.

En aquests casos, els agents els informaven del confinament municipal del cap de setmana i que la multa per saltar-se aquesta norma és de 600 euros. Els policies no van deixar passar a cap vehicle amb aquestes característiques obligant-los a girar cua i retornar als seus municipis d´origen. Els agents van confirmar que durant la tarda vespre del dijous el trànsit d´entrada a la població es va incrementar notablement i fins i tot es van formar cues semblants a les de l'estiu.

Tot això mentre el dijous, des del Departament d´Interior, la secretària general, Elisabet Abad, demanava a la ciutadania quedar-se a casa i romandre als domicilis durant aquest pont a causa de l´increment d´índex de contagi del virus. Dijous, imatges com les de Llançà van repetir-se a l´àrea metropolitana de Barcelona, on segons el Servei Català de Trànsit un total de 485.118 de vehicles van sortir de la ciutat, un 9% més que el mateix dia d´una setmana preconfinament municipal. La xifra també representa un augment de la mobilitat del 5% en comparació amb el dijous de la setmana anterior. El SCT concreta que les principals afectacions es van detectar a les rondes de Barcelona, especialment a la de Dalt, i també a la C-58, on va ser necessari obrir el carril VAO.

Davant aquest fet, la consellera de Salut, Alba Vergés, va lamentar aquest increment de sortida de cotxes a les portes del pont de la Puríssima: «No respon a aquesta crida a reduir-la, d´intentar fer el mínim», va afirmar. La consellera va fer una crida a «la responsabilitat d´aquestes persones que han decidit generar aquesta mobilitat».

Tot i això, la consellera va reiterar que es permetrà la mobilitat des de qualsevol punt del país durant els dies assenyalats de Nadal, independentment del tram de reobertura en què es trobi Catalunya, ja que està permès venir de l'estranger o d´altres comunitats espanyoles.