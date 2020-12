La secció tercera de l'Audiència de Girona ha acordat dictar ordre de crida i cerca per a un acusat de violar la filla de la seva parella a Figueres el gener del 2015. L'acusat, que s'enfronta a 14 anys de presó, no s'ha presentat al judici assenyalat per a aquest divendres. Un cop el localitzin i l'arrestin, el tribunal convocarà una compareixença per resoldre si ingressa a presó fins que es faci el judici o continua en llibertat provisional. La fiscalia l'acusa de delictes d'agressió sexual, abús sexual, maltractament en l'àmbit domèstic i dues faltes de vexacions injustes.

Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, l'acusat i la mare de la menor tenien una relació de parella i convivien en un pis de Figueres des del 2013 i fins al 2015. El gener del 2015, la filla de la dona va anar a viure amb la parella. Aleshores tenia 17 anys.

Cap a les vuit del matí del 9 de gener, segons l'acusació pública, l'acusat va irrompre a l'habitació de la menor mentre dormia. "L'acusat la va despertar, li va fer tocaments i es va tombar al seu costat al llit mentre li deia que era molt guapa i que li agradava molt", apunta la fiscalia.

La víctima "espantada" va sortir corrents de l'habitació i es va intentar refugiar a la terrassa del pis. El processat, però, la va perseguir, li va propinar una "bufetada forta" i la va arrossegar altre cop cap a l'habitació.

Segons el fiscal, la menor va oposar resistència però el processat va continuar fent-li tocaments i la va agredir sexualment "fins que la víctima es va poder escapar i tancar-se al lavabo de la casa".

Tres o quatre dies després, la fiscalia sosté que l'acusat va tornar a entrar a l'habitació de la menor i la va intentar obligar a mantenir relacions sexuals mentre li feia tocaments. "Va marxar de l'habitació quan el va sorprendre un amic de la víctima que acabava d'arribar al domicili", exposa l'acusació pública.

El març del 2015, segons l'escrit, l'acusat va actuar amb l'objectiu "d'atemptar contra la dignitat de la víctima", va obrir la porta d'una puntada de peu i li va començar a llançar bitllets mentre li deia "què vols, diners?".

La fiscalia l'acusa d'un delicte d'agressió sexual en la modalitat de violació, un delicte de maltractament en l'àmbit domèstic, un delicte d'abús sexual i dues faltes de vexacions injustes. Demana 14 anys de presó i multes per valor de 400 euros. en concepte de responsabilitat civil, sol·licita que indemnitzi la víctima amb 30.000 euros.

La defensa demana l'absolució.