Agents de la Guàrdia Urbana de Figueres detecten una possible plantació de marihuana a un edifici del Passeig Nou, per queixes veïnals. Segons font oficials, el resident ha negat l'accés als agents. Tanmateix, la dotació policial ha detectat que per la part posterior de l'edifici es llençava per la finestra una bossa de plàstic de grans dimensions, que contenia marihuana amb un pes de 5'3 kg, que ha estat confiscada. La persona implicada s'ha escapolit i està en crida i cerca policial.





