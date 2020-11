La pandèmia i el confinament fan baixar un 20,5% els delictes a Figueres

La pandèmia i el confinament han fet baixar un 22,3% els delictes a comarques gironines entre gener i setembre. Segons l'estadística del Ministeri de l'Interior, durant aquests tres trimestres se n'han registrat un total de 26.466. Són 7.588 menys que en el mateix període del 2019 (quan es va arribar a 34.054).

Per tipologies, les que tenen un descens més accentuat –aquí, s'arriba fins al 37,8%- són els robatoris, atracaments i furts. També hi ha hagut menys delictes sexuals registrats (191 aquest any davant els 242 del passat). Per contra, augmenten els homicidis o assassinats, tant els consumats com les temptatives. Per municipis de més de 30.000 habitants, el descens de delictes és generalitzat excepte a Olot (on s'incrementen un 0,9%).

Els tres primers trimestres de 2020 s'han tancat a la demarcació de Girona amb menys delictes que el mateix període de l'any passat. Així ho indica l'informe estadístic del Ministeri d'Interior que recull les dades de tots els cossos policials (Mossos d'Esquadra, policies locals, Policia Nacional i Guàrdia Civil). Al llarg dels deu primers mesos d'aquest 2020 s'han produït 26.466 delictes a les comarques gironines, un 22,3% menys dels que hi va haver l'any passat (se'n van registrar 34.054).

Aquest descens es deu, principalment, a la pandèmia. El confinament i les diverses restriccions de mobilitat que s'han implementat entre el març i el setembre han comportat aquesta davallada en els fets delictius a la demarcació. Una davallada que es confirma a la resta de territoris catalans, en què tots baixen en nombre de delictes respecte el 2019.

A la demarcació de Girona destaquen els homicidis i assassinats que s'han produït durant els deu primers mesos.

Aquest 2020 hi han hagut 5 crims consumats, un més que l'any passat. Per altra banda, els homicidis i assassinats en grau de temptativa també han crescut un 30,8% aquest any, passant dels 13 del 2019 als 17 de 2020.

Per altra banda, aquest any s'han registrat menys delictes de lesions menys greus i baralles. Se n'han produït un 25% menys, passant dels 338 als 253.



Baixen els delictes sexuals



En els delictes sexuals també hi ha una davallada similar durant els tres primers trimestres de 2020. Entre el gener i el setembre s'han produït un 21,1% menys d'agressions amb 191 delictes (l'any 2019 n'hi va haver 242). El que no baixen tan són les violacions, que només se n'ha produït una de menys, quedant-se en 41 violacions durant els deu primers mesos a les comarques gironines.

El nombre de delictes per tràfic de drogues ha caigut un 12,6% durant els primers mesos de 2020 respecte el 2019. Es tracta d'una davallada més moderada en què s'ha passat dels 348 casos als 304 registrats aquest any.



Un 35,1% menys de robatoris en domicilis



Pel que fa a robatoris amb violència i intimidació (assalts o atracaments), també baixen, tot i que menys que la mitjana de delictes. Durant el 2020 s'han denunciat 628 casos de robatori amb violència, un 16,4% menys que el mateix període de l'any passat (751).

El que sí que han baixat de forma considerable són els robatoris amb força a domicilis, establiments i altres instal·lacions, amb una caiguda del 34,2%. Durant els deu primers mesos de l'any s'han registrat 2.331 delictes, mentre que el 2019 se'n van comptabilitzar 3.544. Aquesta davallada encara és més important en els robatoris amb força estrictament en domicilis, on ha caigut un 35,1% aquest tipus de delictes. La reducció en aquest tipus de delictes es pot explicar al fet que el confinament va impedir un gran nombre d'entrades a les cases.

Els furts també han baixat respecte el 2019 amb un 37,8% menys. De 9.720 delictes s'ha passat a 6.041 fets denunciats. Els robatoris de cotxes han disminuït de forma més continguda amb una davallada del 18,2%.



Olot, l'única ciutat amb més delictes



Dins de les ciutats amb més de 30.000 habitants de les comarques gironines, Olot és l'única on els delictes han crescut, tot i que tan sols un 0,9% respecte els tres primers trimestres de 2019. El motiu d'aquest increment és l'augment en nombre de robatoris amb violència (un 50%), passant dels 16 delictes del 2019 a 24 assalts i atracaments que s'han viscut aquest 2020.

També puja un 20% els robatoris en cotxes, amb dos casos més aquest 2020 (de 10 han passat a 12). Pel que fa a la resta de delictes, la majoria d'ells ha disminuït de forma important amb un 40% menys d'agressions sexuals, o un 44,9% menys de robatoris amb força en domicilis.



La falta de turisme fa millorar la situació de Lloret de Mar



El municipi gironí amb una baixada més important dels delictes durant els deu primers mesos de l'any és Lloret de Mar (Selva), on han baixat un 55,3% (dels 2.875 del 2019 han passat a 1.284 aquest 2020). Aquesta reducció és a causa de la baixada en el turisme, ja que durant els mesos d'estiu sol ser un punt calent de moviment de gent i turistes i també una atracció per a delinqüents.

Una mostra és la reducció del nombre de furts, que cau un 73,0% (de 1.220 a 319). També cau el nombre de delictes per tràfic de drogues (-73,4%) passant dels 64 delictes del 2019 a 17 aquest 2020. Els robatoris en domicilis i establiments també han caigut un 70,8%. En menor mesura, però amb una baixada considerable també hi ha els delictes sexuals (un 43,8% menys) o els delictes per lesions menors en baralles tumultuàries (un 44,9% menys).

A Blanes (Selva), també s'ha registrat una reducció de delictes superior a la mitjana gironina amb un 27,3% menys de casos. Els delictes sexuals han caigut un 61,5% i els robatoris amb força en domicilis un 43,4%.



Girona i Salt, les que menys baixen



Per contra les ciutats de l'àrea metropolitana de la demarcació (Salt i Girona) són les que menys han reduït els delictes durant el 2020. A Girona s'han produït un 9,9% menys de fets delictius, passant de 4.850 casos a 4.370. A la capital s'han produït tres violacions menys durant els deu primers mesos de l'any però han crescut el nombre de casos de tràfic de drogues (un 46,7% més) i els robatoris en vehicles (19,4%).

A Salt els delictes han caigut un 12,3% (de 1.267 a 1.111). En destaca una violació menys que s'ha registrat a la ciutat (aquest 2020 se n'ha produït una), una baixada del 40% en els delictes de tràfic de drogues i un 40,5% menys de robatoris amb força a domicilis i establiments.

Per últim, a Figueres els delictes han caigut un 20,5%. Tot i així, el nombre d'agressions sexuals s'ha incrementat un 70% i hi han hagut dues violacions més aquest 2020 (tres en total). Per altra banda, els furts, robatoris de vehicles i tràfic de drogues cauen més d'un 30% en la capital altempordanesa.