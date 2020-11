Enxampen un home per saltar-se el toc de queda a Figueres i el detenen per tenir quatre ordres de crida i cerca

La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut aquesta matinada un home de 36 anys que tenia quatre ordres de crida i cerca de jutjats penals de Barcelona a qui han enxampat per saltar-se el toc de queda. Els fets han passat cap a dos quarts de dues a la plaça Catalunya quan la policia ha identificat i denunciat l'individu per no respectar les restriccions nocturnes i ha descobert els manaments que tenia vigents. D'altra banda, la policia va detenir aquest dimarts a la tarda dos homes més, de 41 i 31 anys i amb domicili desconegut, per robat en una botiga i intentar fer-ho en una altra. Els fets van passat cap a dos quarts de tres. Un establiment de la Rambla que estava tancat va pujar la persiana perquè un repartidor pogués entrar gènere.

Quan el repartidor va sortir, un treballador va tancar la porta sense baixar la persiana i quan va pujar al pis superior, dos individus van aprofitar per forçar la porta i entrar. Un altre empleat va enxampar-los i va avisar la Guàrdia Urbana.

Una patrulla va interceptar els dos sospitosos, que no van aconseguir endur-se res de la botiga però que duien objectes d'un altre establiment del carrer Nou, i els van detenir.