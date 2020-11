Els detenen per quedar-se paqueteria a través d'un portal de vendes de segona mà

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà han detingut dos homes de 35 i 48 anys i una dona de 21 anys, veïns de Torroella de Montgrí i de Gualta, com a presumptes autors de cinc delictes d'apropiació indeguda i sis delictes d'estafa.



Els fets s'inicien quan el Grup de Delinqüència Urbana d'aquesta comissaria va tenir coneixement que diversos compradors i usuaris d'una aplicació virtual, destinada a oferir la compravenda d'articles de segona mà, podrien haver estat estafats per part d'un treballador d'una empresa de paqueteria que repartia les adquisicions en una zona concreta de la demarcació del Baix Empordà.



Sis usuaris d'aquesta aplicació, concretament de les ciutats de Granollers, Mataró, Reus, Salamanca, València i Granada, van denunciar davant dels Mossos d'Esquadra i altres cossos policials que, després d'haver efectuat les compres per internet i haver gestionat el servei d'entrega de la paqueteria amb una empresa concreta, mai rebien el producte adquirit. En les reclamacions pertinents, l'empresa al·legava que aquests objectes havien desaparegut sense poder justificar res més.



Durant la investigació es va comprovar que tots els enviaments, bàsicament telèfons mòbils d'alta gamma, tenien com a destinataris compradors que havien adquirit un mateix telèfon i que l'entrega sempre s'havia gestionat amb una mateixa empresa que ho havia de repartir amb el sistema de contra reemborsament.



Els agents van identificar, com a responsables d'aquests il·lícits, una parella i el conductor d'una empresa de repartiment que s'encarregava de recollir els paquets al centre de distribució de Vilamalla i lliurar-los per rutes concretes del Baix Empordà, entre Pals, Vall-llobrega i l'Estartit.



Entre les víctimes estafades hi ha un veí de Mataró que va vendre el seu telèfon a través d'aquesta aplicació per valor de 2.020 euros, però mai el va arribar a cobrar ni el va recuperar, i a més, poc després va saber que es tornava a vendre al mateix portal.



En aquesta trama d'estafes, el xofer es quedava el paquet que mai entregava al comprador i el facilitava a la parella per tal que aquesta el tornés a posar a la venda, i així de forma successiva per anar estafant més usuaris.



La dona, que disposava de diferents perfils de venda, però d'un mateix número de contacte per fer les gestions entre venedor i comprador, insistia sempre en que l'entrega es fes a través de la mateixa empresa de paqueteria, ja que el repartidor, seria l'encarregat d'extraviar el telèfon, mentre que la parella el tornaria a posar a la venda i lucrar-se novament.



Després d'una complexa investigació els mossos d'aquesta comissaria van detenir la dona com a presumpta autora de sis delictes d'estafa, i a la seva parella a més per cinc delictes d'apropiació indeguda. Pel que fa al xofer de l'empresa se l'acusa de cinc delictes d'apropiació indeguda.



Els detinguts, a qui a un d'ells li consten antecedents, seran citats properament per declarar davant l'autoritat judicial competent de la Bisbal d'Empordà.