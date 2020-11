Un jove de 19 anys denuncia una agressió homòfoba a Barcelona

Un jove gai de 19 anys ha denunciat aquest diumenge haver estat agredit físicament i verbalment al metro de Barcelona a causa de la seva condició sexual, en la que és la segona agressió homòfoba que es produeix a la capital catalana en només dos dies.



El jove, Arnau S., ha explicat a Twitter que és la primera vegada que el peguen "per ser marica" i ha relatat com van ser els fets, que ja han estat condemnats per l'Observatori contra l'Homofòbia, que s'ha posat a disposició de la víctima.





M'acaben de pegar per primera vegada x ser marica. No se com sentir-me. — ??RN??U (@arnausendra) November 21, 2020

Segons el jove, ahir dissabte s'acomiadava d'una amiga a l'estació de metro de plaça Universitat, en ple centre de Barcelona, quan un home es va abalançar sobre ell mentre cridava "puto mariconàs, et rebentaré els genolls".L'home va intentar clavar-li una puntada de peu al genoll, però el jove va aconseguir "mig esquivar-la" i el cop al final va impactar "al costat de la cama"."Si no, ja tindria el genoll trencat", assegura el noi, que subratlla que el pitjor de tot això "no és tant l'hòstia que et puguin donar, sinó la por que et genera ser qui ets".Una altra jove de 19 anys, transsexual i identificada com Eva V., va denunciar ahir haver estat apallissada divendres a Barcelona mentre era insultada pels seus agressors per la seva condició sexual.Segons va narrar la víctima, l'agressió va tenir lloc divendres quan, "només sortir" de casa, li van començar a dir "puto travelo!" i "engendro!", i li van clavar dos cops de puny a la cara, puntades i cops pel cos.