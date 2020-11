Localitzen cinc migrants ocults en una autocaravana que transportava un tràiler

Només han passat dues setmanes de l'últim cas d'immigració sense papers en camions a les comarques gironines i se n'acaba de conèixer un de nou que es remunta a aquest dimarts. En total es van localitzar cinc migrants ocults en un tràiler però en aquest cas no hi havia caixa del camió sinó que els polissons viatjaven en una de les autocaravanes que transportava el vehicle pesant.

Es tracta de cinc joves afganesos, d'entre 20 i 24 anys. Els migrants localitzats van ser traslladats fins a la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera. Els agents van comprovar que mai havien estat identificats a Espanya i van procedir a la readmissió. És a dir, els migrants van ser retornats a França.

La descoberta dels polissons en aquest cas, però, va ser diferent dels casos que hi ha hagut fins ara a la demarcació. Normalment és el camioner que s'adona de la seva presència poc després de passar la frontera i entrar a Espanya, perquè els migrants solen fer fressa en veure que han entrat a l'Estat. Un destí que en principi no és el que busquen sinó que esperen arribar a França i altres punts d'Europa.

En el cas de dimarts, els fets van ser diferents, quan faltaven deu mintus per les set del vespre, els Mossos d'Esquadra estaven atentent un camió a l'altura de Garrigàs i van veure com un camió que transportava autocaravanes passava per l'autopista en sentit sud. Van veure com des d'una de les caravanes s'obria la porta i des d'alla en sortia un jove i feia senyals. Això va alertar a la policia i van alertar una altra patrulla.



Camió interceptat a Bàscara

En aquest cas, a l'altura del quilòmetre 40, a Bàscara, els agents van fer aturar el camió. En total van aparèixer cinc joves d'una de les autocaravanes. Arran dels fets, els Mossos van alertar també la Policia Nacional i van portar els joves migrants fins a la comissaria de la Jonquera per fer-ne la readmissió.

El conductor del tràiler -eslovè- va negar saber res de la presència dels polissons i va explicar a la policia que procedia de França i que anava fins a Espanya.

En aquest cas es desconeix si el vehicle pesant va fer alguna nit a Ventimiglia, com ha passat amb la majoria dels casos descoberts, ja que se sospita que en aquest punt fronterer italià hi ha màfies que enganyen els migrants i els fan entrar en camions.