Detingut un home que buscava restes arqueològiques al poblat Ibèric d'Ullastret amb un detector de metalls

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 38 anys que buscava restes arqueològiques al poblat ibèric d'Ullastret (Baix Empordà). Els fets van passar aquest dimecres 18 de novembre a primera hora de la tarda. Alguns treballadors del parc van veure com l'home remenava l'aparell i van sospitar. Aleshores van trucar als Mossos que van localitzar-lo i el van identificar. El detingut es va excusar dient que feia pocs dies que s'havia comprat el detector i que només havia trobat quatre filferros sense cap valor. Tot i això, i amb l'ajuda dels empleats del poblat ibèric, els agents van comprovar que l'home havia excavat quatre forats d'uns vint centímetres de diàmetre a la riera del Daró.

A més, els policies van comprovar que a dins del cotxe, l'arrestat també duia les eines necessàries per poder fer aquests forats, a partir dels quals pretenia buscar metalls amb el detector. Malgrat que el Codi Penal sanciona el fet d'endur-se algun objecte i el sospitós no ho va fer, deixa clar també que no es poden fer forats. Per tot plegat, el detingut haurà de presentar-se davant d'un jutge quan se'l cridi per respondre per un delicte de furt en grau de temptativa. Des dels Mossos recorden que en cas que es trobi a l'atzar un objecte arqueològic s'ha d'avisar al Departament de Cultura.