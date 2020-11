Detenen un jove per intentar entrar a robar en una casa de Figueres escalant pel balcó

Detenen un jove per intentar entrar a robar en una casa de Figueres escalant pel balcó EMPORDA.INFO

La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut aquest dilluns un jove, de 20 anys i resident a la ciutat, per intentar entrar a robar en una casa escalant fins al balcó. Els fets han passat quan faltaven pocs minuts per les dotze de la nit. Un home ha avisat la policia que un individu havia escalat fins al balcó de casa seva al carrer Rosa i que intentava entrar al seu domicili. Poc després, les dotacions policials han localitzat un noi que s'ajustava plenament a la descripció facilitada pel veí al carrer Olot, a tocar del lloc dels fets, i que portava estris suposadament per forçar portes. Els agents l'han arrestat.