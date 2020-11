Un vehicle supera més de 4.000 quilos el pes de la càrrega i denuncien el conductor a Borrassà

Agents dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona han denunciat el conductor d'una furgoneta per circular amb un excés de pes del 121%. També l'han denunciat per no portar el document de control de la càrrega ni la targeta de transports.

Els fets van passar l'11 de novembre, quan una patrulla va assistir un vehicle, que es trobava a l'autopista AP-7, al punt quilomètric 29, al terme de Borrassà, amb la roda rebentada.

Quan els mossos van arribar al lloc van comprovar que, a part de la roda rebentada, la furgoneta presentava un evident excés de pes. Els agents van constatar que el pes màxim que podria transportar era de 3.500 kg i en portava 7.750, és a dir, 4.250 kg més del permès.

La dotació policial també va fer la resta de comprovacions i va detectar que no portava cap document de control de la càrrega (transportava productes d'alimentació) ni portava la targeta de transports. El total de les 3 infraccions va ascendir a 6.403 euros.

El vehicle va quedar immobilitzat en un lloc segur a l'espera de resoldre totes les deficiències detectades.