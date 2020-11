Detenen un peraladenc a Figueres que conduïa begut, amb el permís caducat i carregat de marihuana

Mossos d'esquadra de la comissaria de Figueres van detenir el dia 12 de novembre, un veí de Peralada de 26 anys com a presumpte autor de diversos delictes. Un per conduir un vehicle amb una taxa penalment punible i amb el permís suspès per resolució judicial, un per tràfic de drogues i un darrer per robatori amb força.



Els fets van passar el mateix dia, al voltant de les dotze de la nit, a la carretera N-260 al seu punt quilomètric 36 dins del terme municipal de Figueres. Els Mossos d'Esquadra havien fixat un control de pas. Durant l'operatiu, els agents van aturar un vehicle que augmentava la velocitat al acostar-se al control. Es tractava d'una furgoneta i els policies van comprovar que de l'interior sortia una forto olor a marihuana i alcohol. Davant aquestes evidències van escorcollar el vehicle i van fer la prova d'alcoholèmia al seu conductor.



En fer-li la prova va donar un resultat positiu d'1,06 mg/l en aire expirat, gairebé quatre vegades per sobre del màxim permès, que en aquest cas era de 0,25 mg/l. A part, també van comprovar que circulava amb el permís retirat judicialment.



La dotació policial va escorcollar la furgoneta i va trobar una tina de ceràmica de grans dimensions, dos morters de pedra, un rellotge, una formigonera petita, paquets de llistons, testos, sorra, focus, divers material per fer una plantació de marihuana i 7 bosses d'escombraries que contenien 16 quilos de marihuana, valorada en més de 28.000 euros.



Posteriorment, es va esbrinar que part dels objectes localitzats a la furgoneta els havia sostret en un robatori amb força, comès entre els 19 i 27 de juliol, en una casa de Sant Llorenç de la Muga. La investigació no es dona per tancada a l'espera de saber la procedència del altres objectes que portava dins el vehicle.



El detingut, que té antecedents, va passar el dia 13 de novembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.