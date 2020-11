L'Audiència de Girona ha condemnat a 13 anys i mig de presó l'home que va violar l'exparella a Figueres i la va ferir amb un ganivet de cuina. Els fets van tenir lloc el 4 de novembre del 2018. La sentència no dona cap credibilitat al relat del processat i conclou que la seva versió no s'aguanta per enlloc. L'home va declarar que la relació havia estat consentida i que ella s'havia arribat a autolesionar per inculpar-lo. Per contra, el tribunal afirma que el relat de la víctima no només és creïble, sinó que hi ha nombroses proves que el recolzen. La sentència prohibeix al condemnat acostar-se a la seva exparella durant 21 anys i l'obliga a indemnitzar-la amb 10.000 euros. A més, també ordena que se l'expulsi de l'Estat quan surti de presó.

Segons recull la sentència, acusat i víctima van conviure junts entre els anys 2009 i 2011. I a partir d'aleshores, van mantenir una relació intermitent. Ara fa dos anys, però, ja no eren parella.

Aquell 4 de novembre del 2018, cap a les sis de la tarda, el processat es va presentar a casa l'exparella. Ella el va deixar passar, van prendre un cafè al menjador i va ser llavors quan l'acusat li va exigir mantenir relacions. Com que ella s'hi va negar, l'home va anar fins a la cuina, va agafar un ganivet i –parafrasejant la sentència- la va amenaçar dient-li que "havia de dormir amb ell o sinó la mataria".

L'Audiència relata que la dona es va intentar refugiar a l'habitació. Però que ell la va seguir i, mentre no deixava d'intimidar-la, li va trencar els pantalons i la va violar. Després que el processat ejaculés, ella va intentar trucar per telèfon a la seva filla per demanar-li ajuda i ell la va ferir. Amb el ganivet, li va fer diversos talls a l'avantbraç.

Quan la filla va rebre la trucada, va entendre que passava alguna cosa i va tornar corrents a casa seva. Tan bon punt va entrar a l'edifici i va escoltar els crits de la mare, va decidir alertar els Mossos d'Esquadra. Una patrulla de paisà va sorprendre l'acusat quan fugia del pis. Anava mig despullat i portava part de la roba a les mans. Els agents el van immobilitzar al replà mateix i se'l van endur detingut.



Cap credibilitat



Al judici, el processat va assegurar que la relació sexual havia estat consentida. Segons ell, la seva exparella li feia la vida impossible i aquella tarda li va parar una trampa. Fins i tot, va arribar a insinuar que era ella qui s'havia tallat amb el ganivet amb intenció d'inculpar-lo.

El tribunal, però, no es creu cap paraula d'aquest relat. I de fet, deixa l'acusat en evidència. Perquè d'entrada, si fos cert que ella li feia la vida impossible, el tribunal subratlla que no té sentit que ell hagués accedit a anar fins a casa seva per mantenir-hi relacions. "Allò natural seria allunyar-se'n, marcar distàncies i, fins i tot, arribar a denunciar-la", diu l'Audiència de Girona.



Nombroses proves



Per contra, la sentència dona plena credibilitat al relat de la víctima. Però no només això, sinó que el tribunal també subratlla que hi ha "múltiples i variats elements de prova" que apunten directament a l'acusat, i certifiquen que va agredir sexualment la víctima.

D'entrada, la declaració de la filla. Però també la dels Mossos d'Esquadra que van respondre la trucada d'auxili. Perquè els agents van veure com l'acusat sortia del pis despullat i "de manera precipitada", i perquè quan van entrar a l'habitatge, es van trobar la víctima sagnant, "plorant i en situació de shock".

"Tot aquest ventall de dades corrobora la versió de la víctima, perquè són perfectament compatibles amb el patiment d'una agressió", recull la sentència. I hi afegeix: "No ens sembla que una relació sexual consentida s'hagi d'acabar amb una persona ferida i l'altra sortint corrents de l'habitatge".

13 anys i mig i expulsió

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Adolfo García Morales, condemna el processat a una pena de 13 anys i mig de presó pels delictes d'agressió sexual amb penetració i lesions amb instrument perillós. Tots dos, amb l'agreujant de parentiu. La Secció Quarta també imposa al condemnat la prohibició d'acostar-se a menys de 200 metres de la víctima durant 21 anys i, en matèria de responsabilitat civil, l'obliga a indemnitzar-la amb 10.000 euros.

Per últim, el tribunal també resol que l'acusat sigui expulsat al seu país d'origen tan bon punt surti de la presó. Bé sigui perquè ha complert les dues terceres parts de la pena (8 anys i mig), bé sigui perquè se li ha concedit alguna mesura de semillibertat. L'Audiència ordena que no pugui tornar a trepitjar territori estatal durant deu anys i que, si no se'l pot expulsar, es passi 6 anys i mig en llibertat vigilada.

La sentència no és ferma i en un termini de deu dies s'hi pot interposar recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).