Crema una nau ocupada de Roses i el foc obliga a desallotjar una casa

Un incendi en una nau abandonada de Roses va obligar a mobilitzar des de dilluns al vespre i fins dimarts bombers de cinc parcs de la Regió d'Emergències. El foc va destrossar bona part de l'edifici, que havia estat anteriorment un magatzem.

L'immoble estava ocupat però en el moment de l'incendi no hi havia ningú i, per tant, només es van haver de lamentar danys materials. Tan­mateix, el foc va obligar a desallotjar una casa del costat de la nau per l'amenaça de les flames i el fum.

El foc es va declarar cap a les vuit del vespre i fins a les deu de la nit els Bombers -que hi van derivar 10 dotacions- no el van poder donar per controlat. Tot i això, durant la matinada encara hi havia brases en una àrea de la planta baixa que s'havia ensorrat i ahir al matí van quedar-se dues dotacions a lloc.

A causa del succés, una casa que es troba a tocar va haver de ser desallotjada durant prop d'una hora. Després, els veïns van poder tornar a casa i sense cap tipus d'afectacions per a l'immoble, segons fonts del cos d'emergències. Cal destacar que els Bombers van arribar a lloc amb 10 dotacions es van trobar que el foc era molt intens i afectava sobretot la platja baixa i la primera planta de la nau. Arran de la gran intensitat del foc i pel perill que s'enfonsés també la teulada de la nau, els Bombers van haver de sufocar les flames des de fora.

La Policia Local també va assistir l'incendi i, de fet, va estar passant durant tota la nit per la zona del Cortijo per si hi havia alguna revifada o algun altre perill, mentre que els Bombers, un cop sufocat, van mantenir sobre el terreny diverses dotacions. De fet, ahir a primera hora del matí -a les 9 del matí- encara estaven remullant la zona afectada. Malgrat el fort ensurt, però, no es va haver de lamentar cap ferit.

La força de les flames va fer que finament cedís el forjat i, a conseqüència, part de l'interior de la nau, cosa que va generar problemes en tota l'estructura d'aquesta nau industrial. Això va obligar ahir al matí els tècnics municipals a desplaçar-se fins al lloc i realitzar una valoració de l'estat de l'edifici.

Es tracta d'un edifici abandonat on hi havia emmagatzemada ferralla i també hi havia força brossa. Aquest últim fet seria perquè és una nau ocupada. En el moment dels fets, però, no hi havia ningú.