Dues detencions de matinada per ordres de crida i cerca vigents a Figueres

En un dels dispositius especials que fa la Guàrdia Urbana de Figueres per controlar que es respecta el confinament nocturn i les mesures de seguretat, distància i prevenció de la covid, aquesta darrera matinada s'han localitzat dues persones requerides amb ordres de crida i cerca vigents per part de les autoritats judicials. Un home de 20 anys ha estat detingut a la plaça de l'Estació i un altre de 24, al carrer Caputxins.



En principi l'actuació policial ha permès la seva detenció després de les comprovacions necessàries, i la posada en disposició judicial d'aquestes dues persones. Fonts oficials consultades per l'Empordà, no han pogut confirmar si les dues detencions tenen relació entre si, i tampoc han pogut especificar els motius pels quals la justícia els busca.





— Guàrdia Urbana FIG (@GU_Figueres) November 8, 2020

