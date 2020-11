Figueres ha acabat denunciant 19 persones per la festa de prometatge del Culubret

La Guàrdia Urbana de Figueres ha acabat denunciat dinou dels assistents a la festa de prometatge que, aquest dijous, s'estava celebrant en el carrer Major del barri del Culubret. Inicialment, la policia local figuerenca havia anunciat que havia dispersat els assistents, una quarantena segons fonts municipals, amb una única sanció per a l'organitzador de l'esdeveniment. La sanció està basada en l'incompliment de les restriccions de reunió de més de sis persones per a prevenir els contagis de Coronavirus. Les sancions s'afegeixen a la resta d'actuacions d'ahir per temes relacionats amb l'incompliment de les mesures preventives.





