Detingut per robar en un supermercat de Figueres i agredir els vigilants

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys per robar en un supermercat de la Rambla Nova de Figueres i agredir els vigilants de seguretat que el van enxampar. La policia també ha identificat la dona que l'acompanyava i que ha quedat investigada. La noia va aconseguir escapar amb una motxilla plena de productes de cosmètica, valorats en 200 euros. Els fets van passar el 31 d'octubre al migdia. Una patrulla de paisà va saber que els vigilants de seguretat d'un establiment comercial tenien una parella retinguda per haver robat. Els lladres s'havien posat molt agressius quan els van enxampar i els van impedir la sortida.

L'home va mossegar i colpejar dos vigilants al braç, produint-los ferides lleus, mentre la noia donava cops als vidres de la porta d'accés, que estava bloquejada, per fugir.

Quan els mossos hi van arribar van constatar que la dona havia fugit amb els productes de cosmètica i el noi continuava retingut. Els vigilants van optar per obrir-li la porta per evitar que trenqués els vidres i posés en risc la resta de clients.

Els agents el van identificar i detenir. Durant l'escorcoll li van trobar un desodorant amagat a la jaqueta. L'home, sense antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

Pel que fa a la jove, els mossos van saber que era una veïna de Figueres, que van identificar poc després i que va quedar citada per comparèixer davant de l'autoritat judicial el dia següent.