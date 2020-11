Detingudes quatre persones per una plantació de marihuana en un mas d'Avinyonet

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dia 27 d'octubre tres homes i una dona, d'edats compreses entre els 30 i 35 anys, de nacionalitat espanyola i boliviana, veïns de Mataró, Avinyonet i Las Palmas, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

El mateix dia 27, els mossos van saber que en una masia d'Avinyonet de Puigventós hi havia una plantació de marihuana. També van ser alertat que les plantes estaven essent cremades.

Quan els agents van arribar no van localitzar les restes de la crema, però van veure quatre persones a l'interior de la casa que van voler fugir al veure'ls. Aquestes van intentar saltar un mur de dos metres, però no ho van aconseguir i van ser interceptades pels mossos. Posteriorment van reconèixer que a l'interior de la casa hi havia una plantació de marihuana i que algú havia intentat robar les plantes hores abans. Davant les evidències, els mossos van detenir les quatre persones i van demanar una autorització judicial per fer una entrada i perquisició a l'habitatge.

El dia 29 d'octubre els policies van accedir dins el mas. Durant l'escorcoll van comissar 423 plantes de marihuana de diferents mides i una caixa de fusta que contenia cabdells de marihuana. També van intervenir 23 transformadors, 23 làmpades, 8 ventiladors, 3 filtres i 17 bombetes.

Segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior la substància comissada estaria valorada en més de 21.000 euros.

Els detinguts, dos dels quals tenen antecedents, van passar el dia 29 d'octubre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.