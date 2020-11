La Policia Local de Llançà aconsegueix reduir les ocupacions il·legals d'habitatges

La Policia Local de Llançà ha dut a terme un important operatiu, des del mes de març fins ara, per a "resoldre les problemàtiques que s'havien generat en el municipi amb diverses ocupacions il·legals d'immobles privats" i que van derivar en una mobilització ciutadana a principi d'estiu. Des d'aleshores, entre juny i octubre, s'han dut a terme setanta serveis policials que inclouen actuacions per a resoldre queixes per sorolls, baralles, molèsties generades per gossos i trucades de veïns demanant informació diversa. En aquest aspecte, els agents han atès peticions sobre com actuar, mesures de seguretat i demanant presència policial als barris.

Des del Govern municipal i la prefectura de la Policia Local s'especifica que s'ha garantit "la presència policial matí, tarda i nit a les urbanitzacions afectades" per aquestes ocupacions i s'han efectuat "vigilàncies estàtiques davant dels pisos afectats per donar seguretat al barri".

D'aquest dispositiu se n'han desprès "dos atestats amb diligències al jutjat imputant delictes i cinc mediacions policials que han finalitzat amb el desallotjament dels ocupants. També s'han decomissat tres gossos i s'han tramitat dues denúncies per maltractament animal".

Com a resultat d'aquesta feina, els responsables policials i municipals expliquen que "dels nou habitatges que estaven ocupats il·legalment, només en queden dos que estan pendents de desallotjament judicial". Tanmateix, també està en vies de solució "l'ocupació d'un edifici de dues plantes que ha estat tapiat amb una autorització dels propietaris francesos".