Més de 200 denúncies a Figueres per no complir les noves restriccions anticovid

Les intencions d'algunes persones de no complir les mesures de restricció per evitar la propagació de la Covid-19 han topat amb la vigilància policial. Els agents de la Guàrdia Urbana de Figueres només aquest dimarts, 3 de novembre, han interposat un total de 22 denúncies per desplaçar-se o circular per la via pública en horaris de restricció de mobilitat, per incompliment de l'ús obligatori de la mascareta, per fumar en espais públics sense mantenir la distància mínima i també per consum compartit d'alcohol al carrer.

En el marc d'aquests dispositius especials, la Guàrdia Urbana ha tramitat un total de 215 denúncies des que es va decretar el confinament nocturn i el confinament perimetral de cap de setmana.

Des de la Policia figuerenca, es recorda que la restricció de mobilitat nocturna s'aplica entre les 22.00 i les 06.00; que els establiments oberts al públic han de tancar a les 21.00 hores, i que la situació epidemiològica obliga a extremar les mesures preventives: cal reduir el nombre de persones amb les quals quedeu, cal posar-se bé la mascareta, cal rentar-se les mans sovint i mantenir la distància de seguretat. A més, ningú pot sortir del seu terme municipal des de les 6 del matí de divendres fins les 6 del matí del dilluns, exceptuant aquells casos degudament justificats.