Dos detinguts a la Jonquera per transportar 123 kg d'haixix i 129,8 de marihuana

La Guardia Civil ha detingut dues persones de nacionalitat alemanya a la Jonquera que transportaven 123 kg d'haixix i 129,8 de marihuana. Es tracta de dues operacions diferents en només dos dies de diferència en uns controls a l'AP-7.

En el primer dels casos es va detenir el 29 d'octubre a un quart d'una de la matinada un home de nacionalitat alemanya de 54 anys que transportava un camió petit en direcció nord. La Guardia Civil estava fent un servei fiscal a l'autopista quan va aturar el vehicle i després d'identificar el conductor, va revisar la part del darrera de la camioneta. Allà van sospitar que la part baixa de la caixa havia estat manipulada i després d'una inspecció més acurada van trobar-se un doble fons on hi havia amagats 119 paquets amb 129,8 kg de marihuana. Per aquest motiu van detenir l'home per un delicte contra la salut pública.

La segona actuació es va fer dos dies després, el 31 d'octubre a les cinc de la tarda. En aquest cas, la Guardia Civil també estava fent un control fiscal a l'AP-7 i van aturar un monovolum que anava en direcció a França. Una vegada identificat el conductor, la benemèrita va veure que els baixos dels seients de la part del darrera i el maleter havien estat manipulats per amagar-hi un doble fons.

Després de descobrir l'amagatall, van localitzar 119 paquets amb haixix que pesaven 123 kg. Per això va detenir el conductor per un delicte contra la salut pública.